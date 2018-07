Daniel Ortega visitará regiões rebeldes da Geórgia, diz agência O presidente de Nicarágua, Daniel Ortega, disse nesta quinta-feira que vai visitar a Ossétia do Sul e a Abkházia, regiões separatistas da Geórgia reconhecidas pelo país e pela Rússia como independentes. "No futuro mais próximo visitaremos estes dois países, dois Estados irmãos com nossa gente e nosso governo", disse nesta quinta-feira Ortega, após reunir-se com o presidente russo, Dmitry Medvedev, informou a agência de notícias RIA. (Por Conor Sweeney)