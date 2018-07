Daniel Piza morre aos 41 anos. Craque na bola, no texto e na polêmica

Morreu na noite de sexta-feira, aos 41 anos, o jornalista e escritor Daniel Piza. Ele passava o fim de ano com a família em Gonçalves, no interior de Minas, quando sofreu um acidente vascular cerebral (AVC). Seu corpo foi velado ontem em São Paulo e o enterro será hoje, às 10h30, no Cemitério de Congonhas. Ele deixa a mulher e três filhos.

Piza nasceu em São Paulo em 1970. Estudou Direito no Largo de São Francisco (USP), mas logo passou a se dedicar ao jornalismo. Começou a carreira no Estado, onde, de 1991 a 1992, foi repórter do Caderno 2 e editor assistente do Cultura. Trabalhou na Folha de S. Paulo (1992-95) e Gazeta Mercantil (1995-2000). Em maio de 2000, retornou ao Grupo Estado como editor executivo e colunista cultural - desde 2004, tinha uma coluna sobre futebol. Na rádio Estadão ESPN, apresentava os programas Estadão no Ar e Direto da Redação.

Piza encarnava a verdadeira definição do jornalista cultural. Ainda que muito ligado à literatura e às artes plásticas desde o início de sua carreira, transitava com desenvoltura e conhecimento pelo cinema, dança, música, teatro e moda, oferecendo análises que faziam dialogar de forma ampla as manifestações artísticas.

Mas o espírito de repórter o levaria também a outros campos. Na coluna Sinopse, publicada aos domingos no Caderno 2, a política e a economia nacionais eram temas frequentes. Apaixonado por futebol, foi responsável por reportagens exclusivas também nesta área, como a notícia da aposentadoria do jogador Ronaldo.

Em 2009, com o repórter fotográfico Tiago Queiroz, refez a expedição de 1905 do jornalista e escritor Euclides da Cunha pela Amazônia, que resultou na publicação de uma série de reportagens, no livro Amazônia de Euclides e no documentário Um Paraíso Perdido. Colaborou com o diretor Luiz Fernando Carvalho na preparação do roteiro de Capitu, minissérie da TV Globo.

Ao saber da morte, o ex-jogador Ronaldo escreveu no Twitter: "Um jornalista fantástico e um amigo partiu hoje. Descanse em paz". O escritor Zuenir Ventura destacou sua personalidade. "O que mais me surpreendia era a modéstia e a serenidade."

"O Brasil perdeu um grande jornalista, um jovem intelectual com tanto ainda a contribuir", disse o diretor de Conteúdo do Grupo Estado, Ricardo Gandour. "Pessoalmente, sempre me chamou atenção a habilidade com que ele soube trafegar entre o jornalismo e a literatura."

Para Roberto Gazzi, diretor de Desenvolvimento Editorial do Estado, Piza era um "exemplo para os colegas". "Um profissional completo, capaz de fazer uma grande reportagem especial, dar furos em várias áreas e manter uma coluna semanal brilhante."

Literatura. Os livros são prova da diversidade de sua trajetória. A produção como jornalista está reunida em Questão de Gosto, Perfis & Entrevistas, Contemporâneo de Mim - Dez Anos da Coluna Sinopse, Aforismos sem Juízo e Jornalismo Cultural. Como biógrafo, assinou livros sobre Ayrton Senna (O Eleito) e Paulo Francis (Brasil na Cabeça) antes de lançar sua obra principal no gênero, Um Gênio Brasileiro, sobre Machado de Assis.

Foi tradutor, entre outros autores, de Henry James (A Arte da Ficção) e H.G. Wells (A Máquina do Tempo). Brincava que flertara a vida toda com a ficção - foi, porém, mais do que um flerte. Nos anos 90, lançou um romance, As Senhoritas de Nova York; cinco anos depois, seu primeiro livro infantil, Mundois; e, em 2010, a coletânea de contos Noites Urbanas.

O pendor para a polêmica foi herdado de escritores como o brasileiro Paulo Francis, o americano H. L. Mencken e o irlandês Bernard Shaw, cujos textos estão reunidos em coletâneas organizadas por ele (O Dicionário da Corte de Paulo Francis, Dentro da Baleia - Ensaios e O Teatro das Ideias de Bernard Shaw, respectivamente). Não se tratava, porém, de emular ídolos da juventude, ou mesmo de ser fiel a suas ideias, mas, antes, de perseguir, como eles, a clareza do texto, a união natural de informação e opinião. Com a certeza de que, como escreveu certa vez, a "inteligência é a única virtude indomesticável" e de que vozes autorais sempre farão a diferença - como a dele.

Artigo

O ofício de escrever em jornal de vez em quando prepara armadilhas afetivas. Não é fácil falar com distanciamento da morte de pessoas de que gostamos e com as quais convivemos. Por mais que a experiência faça prevalecer o bom senso nesses momentos, sempre há lágrimas teimosas a escapulirem e que derrubam as lições de teoria de comunicação que aprendemos na escola. E algumas marotas escorreram ontem, ao ser acordado pelo telefonema de Robson Morelli, editor de Esportes do portal estadão.com.br, com a notícia dolorosa.

Mas não vou embrenhar-me pelo terreno escorregadio da pieguice. Sei que o Daniel não gostaria de texto meloso a respeito dele. Certamente ia dizer: "Anterone, não exagera...". Na verdade, campo que curtia mesmo, pra valer, era o de futebol. Nos papos furados de meio de tarde, vira e mexe ele se dizia bom de bola, eu duvidava. Então lançava o desafio para peladas que anos atrás a turma da redação promovia numa quadra aqui perto. Nunca houve o tira-teima, por diferenças nas agendas. Mas, numa noite em que saí mais cedo do trabalho, assisti a um dos clássicos do pessoal da casa e... não é que o Daniel tinha intimidade com a pelota?! Era habilidoso e goleador.

Talvez pelo fato de ser finalizador curtia mais os atacantes. Dentre eles, Ronaldo. Daniel era fã de carteirinha do Fenômeno, admirador tão ardoroso do ex-centroavante que se via obrigado a suportar gozações recorrentes dos colegas, chefia incluída. A revanche aparecia na forma de belos e enxutos textos sobre futebol e que, em muitas ocasiões, tinham Ronaldo como tema. Daniel foi o criador da Boleiros e escalou o primeiro time de colunistas, do qual fazia parte.

Travamos resenhas animadas, intensas e polêmicas, sobre o ludopédio, para ficar numa expressão que usava na coluna Sinopse. Embates que acabavam em inofensivas caneladas verbais, risadas e boas ideias para crônicas.

Estivemos juntos nas Copas de 2006 e 2010. Na Alemanha e na África do Sul engatamos longas conversas, em que Daniel despia a máscara do homem culto, cético, e se revelava apenas um rapaz que curtia futebol. E dá-lhe provocações... Fará falta.