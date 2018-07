Daniel Serra ganha no Rio e Cacá já está na final Os pilotos da equipe Red Bull fizeram dobradinha ontem na etapa do Rio da Stock Car, no Autódromo de Jacarepaguá. Daniel Serra alcançou a primeira vitória na categoria, seguido por Cacá Bueno, que aumentou sua vantagem na liderança do campeonato. Ricardo Maurício, atual campeão, terminou em terceiro.