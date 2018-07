Daniel Telles Marques Marina Vaz MÚSICA Taís Toti CINEMA EM MINHA MODESTA OPINIÃO EXPOSIÇÕES

R$ 180. Cc.: todos. Cd.: todos.

+Parte de toda história é construção narrativa. Cada um conta a sua e quem quiser acredite. Django Livre, novo filme de Tarantino, não faz historiografia. Conta uma história, sim, mas sob seu ponto de vista. Do negro como herói - libertário (e vingativo, por que não?) -, do absurdo da escravidão. É catártico e empolgante. Cresce a cada cena, a cada diálogo (tão descolados que parecem falsos, mas tão naturalmente concatenados que causam inveja na vida real)

É a história que queríamos contar. Pag 46

+ Tem exposição que, de tão boa, dá vontade de ver uma, duas, três vezes. É o caso de As Origens do Fotojornalismo no Brasil: Um Olhar sobre O Cruzeiro. Melhor ainda é visitá-la com alguém que chegou a ler a revista, que teve seu auge entre 1940 e 60. Enquanto eu reparava em ângulos ousados e luzes captadas por mestres como Jean Manzon e José Medeiros, meus pais simplesmente relembravam a infância, as notícias e os anúncios antigos. Emoção que eu, sozinha, não conseguiria ter. Pág. 87