Daniela Mercury assume relacionamento com mulher

Os boatos sobre a bissexualidade de Daniela Mercury, que acompanham a artista desde a última década - quando começaram a surgir rumores sobre relacionamentos da cantora com outras mulheres -, ganharam ainda mais força no início deste ano, quando Daniela anunciou sua separação do publicitário italiano Marco Scabia.

A cantora e Scabia haviam se casado em 2009, em uma cerimônia reservada na Itália. O casal adotou três meninas desde lá - de idades entre 2 e 13 anos - e morava em São Paulo. Em novembro do ano passado, Daniela voltou a Salvador, com as crianças, e, dois meses depois, anunciou a separação.

Desde que o rompimento foi tornado oficial, surgiram rumores de que o pivô da separação teria sido a jornalista Malu Verçosa, editora da Rede Bahia - afiliada da TV Globo no Estado. Malu era casada com a assessora de imprensa de Daniela, Fabiana Crato, e os boatos ganharam força depois de Fabiana deixar de integrar o staff da cantora, ainda antes do carnaval. Nenhuma das três confirmava - ou desmentia - os rumores, até que Daniela decidiu tornar pública sua relação com a jornalista, pela internet, na manhã desta quarta-feira.