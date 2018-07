Daniela Mercury comemora dez anos do Trio Eletrônico Um dos momentos mais emocionantes do carnaval baiano até agora foi protagonizado pela cantora Daniela Mercury, quando passou na frente de seu camarote a bordo do bloco independente (sem cordas) Trio Eletrônico, que comemora dez anos nesta edição da folia. A cantora baiana, homenageando o centenário de nascimento de Carmen Miranda, fez um "dueto", em O que é que a baiana tem, com a homenageada. O "encontro" foi promovido pelo DJ Patife - que se apresenta junto com Daniela -, que mixou a voz de Carmen para compor o dueto. A apresentação, acompanhada de um grupo de dança, em cima do trio, arrancou aplausos dos foliões do camarote e do bloco. Quem também acompanha a cantora é Margareth Menezes, co-autora, com Daniela, de um dos fortes candidatos a hit do verão baiano, Oyá por nós. Quem também aproveita bastante a festa é a pensadora norte-americana Camille Paglia, que não para de dançar em cima do trio. O Estado de S. Paulo / Salvador #ET