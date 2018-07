Daniela Mercury inova e conta história do carnaval para crianças A cantora Daniela Mercury interpretou um papel diferente na tarde deste sábado, 14, de carnaval, em Salvador. Na Vila Infantil montada na Praça do Campo Grande, no início do Circuito Osmar (Campo Grande) de desfiles de trios, Daniela contou a história do carnaval - desde o princípio até os dias atuais - para um grupo de crianças.