Daniela Sabbag é indicada diretora de RI do Grupo Pão de Açúcar A executiva Daniela Sabbag foi indicada para a diretoria de relações (RI) com investidores do Grupo Pão de Açúcar, no lugar de Vitor Fagá, que ocupará a diretoria financeira e de RI da Via Varejo, de acordo com comunicado ao mercado nesta terça-feira.