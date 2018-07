Danilo dá a rapidez que Mano cobra da equipe

O meia deu ao time a rapidez que Mano vem cobrando nos contra-ataques. "Até quando o Danilo pôde ficar em campo, a equipe teve uma transição melhor", disse o técnico. "Mas ele precisa evoluir bastante, ter a continuidade que ainda não teve."

Substituído aos 20 minutos da etapa final, o meia diz que não se cansou. "Fisicamente, dava para continuar, mas o treinador optou por me tirar, pois temos um jogo importante na quarta." Ele garante que o entendimento com Roberto Carlos tem funcionado. "Eu e o Roberto fizemos várias jogadas pela esquerda. E quando ele quiser atacar, eu posso ficar para marcar no setor." B.D.