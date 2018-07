Danoff, do Fidelity Contrafund, reduz fatia na Apple em 10%

O Contrafund afirmou que detinha no fim de fevereiro 10,43 milhões de papéis da Apple, totalizando 4,6 bilhões de dólares, de acordo com a atualização diária do Fidelity ao fundo. O fundo detinha 11,56 milhões de açÕes da Apple no fim de dezembro.

Papéis do Google compunham a maior parte do porfólio do Contrafund no fim de fevereiro, respondendo por 5,8 por cento dos ativos líquidos do fundo. A Apple caiu para a segunda posição, respondendo por 5,2 por cento dos ativos líquidos do fundo, de acordo com o Fidelity.

(Reportagem de Tim McLaughlin)