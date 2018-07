Danos à sede da Câmara do Rio serão avaliados Um restaurador do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) está sendo aguardado no Palácio Pedro Ernesto, onde funciona a Câmara de Vereadores do Rio, para avaliar os danos provocados pela invasão de manifestantes na noite de ontem, 31. Há vidraças quebradas, tinta espalhada pelo chão e equipamentos destruídos. O servidor de internet foi danificado. Equipamentos que os vereadores usam para votar foram retirados das mesas do plenário.