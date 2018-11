Dantas volta a ser preso pela PF, agora acusado de corrupção Cerca de 10 horas após deixar acarceragem da Polícia Federal em São Paulo, o banqueiro DanielDantas voltou a ser preso na tarde desta quinta-feira, acusadode corrupção. De acordo com a assessoria de imprensa da PF, o juiz da 6aVara Federal Criminal de São Paulo, Fausto de Sanctis, decidiupela nova prisão do banqueiro por considerar que há indícioscontundentes que Dantas tentou subornar um delegado da PolíciaFederal, responsável pela operação que resultou em sua primeiraprisão e de mais 16 pessoas na terça-feira. Dantas havia sido libertado na manhã desta quinta-feirajunto a outros oito suspeitos, graças a habeas corpus concedidopelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Osdemais acusados soltos junto com Dantas não voltaram a serdetidos, segundo a PF. (Reportagem de Eduardo Simões)