Dárcy faz balanço dos 100 dias de governo em Ribeirão

Para Dárcy, a saúde é a área de sua administração a ser priorizada, inclusive com mutirão de dermatologia, reativação do serviço de traumatologia no pronto-socorro central, entre outros. "A licitação do Leva e Traz da Saúde demorou porque tivemos um recurso, mas, com ele implantado, vamos desafogar também o trajeto das ambulâncias", comentou Dárcy.

O Governo Itinerante nos Bairros, uma vez por mês, já fez 16 mil atendimentos e 400 alunos estão inscritos no curso pré-vestibular gratuito. Além disso, Dárcy destacou que os seis outdoors, instalados em seis entradas da cidade para atrair empresas, deu resultado e que, de 72 interessadas, 11 deverão se instalar no município, gerando até 4 mil empregos. Um empresário do ramo de logística anunciou hoje que deverá investir R$ 100 milhões na cidade e gerar 500 empregos diretos em curto prazo e outros 1.500 posteriormente.

Dárcy continua sua campanha Fica Agrishow, para impedir que a maior feira internacional do agronegócio vá para São Carlos a partir de 2010. E divulgou o resultado de uma pesquisa de satisfação dos usuários do transporte coletivo, que poderá orientar o serviço. Um dos pedidos foi a volta de cobradores nos ônibus. Dárcy transmitirá os resultados da pesquisa às três empresas permissionárias.