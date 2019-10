Darcy Ribeiro é homenageado com show no Sesc Pinheiros

Os cantores Liliana Herrero, Fabiana Cozza e Renato Braz serão convidados do músico Arismar do Espírito Santo para uma homenagem ao antropólogo Darcy Ribeiro, defensor de causas indigenas e da integração latino-americana. O show será domingo, no Sesc Pinheiros, no Teatro Paulo Autran, às 18 horas.

O espetáculo vai contar com textos de Darcy Ribeiro, interpretados pelo ator e cantor Edson Montenegro. A banda no palco será formada por Arismar do Espírito Santo (direção, arranjos, piano, baixo e guitarra), Sérgio Coelho (trombone), Danilo Silva (violão e guitarra), Pedro Rossi (violão e guitarra), Cauê Silva (percussão) e Cléber Almeida (bateria e percussão).

O repertório do show será formado por canções como Agradecer e abraçar (Vevé Calazans), Saudação a Iemanjá (domínio público), A Deusa dos Orixás (Toninho Nascimento e Romildo), Canto das Três Raças (Paulo César Pinheiro e Mauro Duarte), todas na voz de Fabiana Cozza. Com Fabiana e Renato Braz, haverá A Cara do Brasil (Vicente Barreto), e em seguida, Renato fará as canções Estrela da Terra (Dori Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro), Lamento Sertanejo (Dominguinhos e Gilberto Gil), Flor das Estradas (Dori Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro) e Rio Amazonas (Dori Caymmi e Paulo Cesar Pinheiro).

Liliana Herrero e Renato cantam juntos Oracion del Remanso (Jorge Fandermole) e então, Liliana assume o palco e interpreta Cinco Siglos Igual (Lion Gieco e Kuis Gurevich), Yo vengo a oferecer mi Corazon (Fito Paez) e Aguafuerte (Teresa Parodi). Fabi Cozza volta ao palco e com Liliana apresenta Palabras para Julia (Paco Ibañez). Todos os artistas interpretam juntos, para encerrar essa grande homenagem, Romaria (Renato Teixeira) e Gracias a la vida (Violeta Parra).

Serviço: Sesc Pinheiros (Rua Paes Leme, 195) (11) 3095.9400. Domingo, 20 de outubro, 18 horas

Preços: R$ 12 (credencial plena), R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira). Duração: 90 minutos