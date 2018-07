Dário, do PMDB, derrota Amin e é reeleito em Florianópolis O prefeito de Florianópolis, Dário Berger (PMDB), derrotou neste domingo Esperidião Amin (PP) no segundo turno da eleição na capital catarinense. Dário teve 57,68 por cento dos votos válidos, e Amin registrava 42,32 por cento. O candidato peemedebista foi reeleito com diferença superior a 34 mil votos, de um eleitorado de 301.967 pessoas.