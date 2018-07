Das Kapital

Ironicamente, o debate mundo afora tem apontado para o outro lado. Sim, a injeção de dinheiro público para cortar o ciclo recessivo foi fundamental, seguindo não apenas a orientação de um Keynes (economista que, não custa lembrar, sempre se declarou um liberal, só que heterodoxo), mas uma velha prática do capitalismo moderno. Olhe os gráficos da participação da máquina pública nas economias ao longo do século 20: em todas houve aumento em média, não encolhimento. Mas, a certa altura, ficou claro que era preciso reduzi-la por meio de cortes e privatizações, sobretudo em face de uma realidade cada vez mais dinâmica e inovadora, a da Era Digital ou pós-industrial. E agora nos deparamos de novo com o quê? EUA, Europa e Japão às voltas com imensas dívidas públicas que paralisam seu crescimento. A crise, enfim, é soma da desregulamentação financeira com o descontrole fiscal; não à toa, na Grécia, a Goldman Sachs ajudou a maquiar a contabilidade do governo.

Aqui, no entanto, vemos que só se olha para um lado do problema. A plataforma do PT para a candidatura Dilma Rousseff propõe a retomada do "desenvolvimentismo", do Estado empresário, executor, forte, etc. É claro que não se trata do que tivemos nos anos 50 a 70, porque hoje não se tolera mais o subproduto trágico daquele período, a inflação. Mas a ilusão é semelhante e ignora os efeitos nocivos da atualidade. Além disso, não estamos numa sociedade desenvolvida, com instituições sadias e educação séria. Como se tem visto no segundo mandato de Lula, a ordem é atropelar "atrasadores de obras" como TCU, MP e Ibama, fingir que autarquias como a Infraero não estão carcomidas pela corrupção e manter uma estrutura tributária que pune a produtividade e os pobres; a carência de mão de obra qualificada é agônica; e as contas externas vão mal, porque só sabemos exportar produtos básicos, de pouca industrialização e tecnologia. Então, como assim, "desenvolvimento"?

Mais irônico ainda é ler que o governo Dilma pretende montar uma "burocracia de alta qualidade" com "critérios meritocráticos e republicanos" - tudo que o governo Lula não fez, seguindo a praxe quase contínua de 500 anos de Brasil. A velha guarda petista acha que o sucesso de Lula se deve quase todo aos programas sociais como o Bolsa Família. Naturalmente, sabe o peso da estabilidade econômica (nunca mais se ouviu, por exemplo, um Mercadante dizer que não há nenhum problema numa inflação de dois dígitos), tanto é que pinta José Serra como ameaça por suas opiniões esquisitas sobre política cambial. Mas o foco é desdenhar as privatizações feitas no passado, como se nada tivessem a ver com o vigor econômico dos últimos anos, e dizer que não há inchaço da máquina, e sim reconstrução... Como os governos do regime militar, o lulismo supõe que a eficiência do Estado se mede pelo tamanho das obras. Pode-se dizer que sofre, acima de tudo, da doença infantil do simplismo.

Essa mesma turma, que ainda não entendeu por que o muro de Berlim caiu, dizia antigamente que a única maneira de reduzir a desigualdade social era tirar dos ricos para dar aos pobres; ser de "esquerda" era defender um Estado cada vez maior para fazer essa transferência de renda. A grande contribuição do governo Lula, porém, foi mostrar que isso era bobagem: a desigualdade continuou a cair e nenhum capitalista ou burguês perdeu um centavo sequer desde 2003 - muito pelo contrário, como atestam os elogios de Abílio Diniz, Eike Batista e outros bilionários. Já os privilégios que o Estado concede a alguns setores, como empreiteiras, sindicatos e oligarquias políticas, só se ampliaram. E quando se vê Marco Aurélio "top top" Garcia, um dos conselheiros preferidos de Dilma, dizer que a TV a cabo impõe "esterco" dos americanos, o olor que sobe é desagradavelmente sessentista. Não há nada que um estatista odeie mais que a liberdade de expressão e produção.

CADERNOS DO CINEMA (1)

Como sempre nos filmes de Michael Haneke, inclusive no ótimo Caché, o final de A Fita Branca me deixou encafifado: a indefinição não seria mais um gesto manipulador dele - a mensagem fácil do "somos todos culpados" - em vez de uma abertura às interpretações? Seja como for, e apesar do andamento moroso, o filme tem uma força tremenda. Com Bastardos Inglórios e Guerra ao Terror, é um dos melhores de 2009. Entramos numa aldeia do norte da Alemanha às vésperas da 1ª Guerra Mundial, fotografada com um preto-e-branco metálico, e presenciamos acontecimentos terríveis, como o acidente do médico, a agressão a duas crianças e a morte de dois adultos. A vida da vila é regida pelos rigores puritanos de um pastor e pelo paternalismo classista de um barão. Ensinadas com conceitos como virtude e honra "ilustrados" em castigos brutais, machismo, preconceitos e abusos, as crianças parecem ter assimilado a mesma hipocrisia, a mesma crueldade travestida de coesão social e moral - do material de que se fazem as tiranias. Não sei se a velha ordem só tinha defeitos e perversões, mas Haneke é mais sutil desta vez e ao mesmo tempo me fez lembrar um escritor como o austríaco Thomas Bernhard, que nutria igual ódio à cultura cristã e provinciana que deu origem ao nacional-socialismo.

CADERNOS DO CINEMA (2)

Falei que Chéri, de Stephen Frears, dava sensação de desperdício, mas é que ainda não tinha visto Nine, de Rob Marshall. O filme tem atores como Judi Dench, cujo número Folies Bergères é dos melhores, e Daniel Day Lewis, que não convence como italiano, mas faz um canto-falado à la Rex Harrison; tem um time de mulheres gostosas e talentosas, como Penélope Cruz, Nicole Kidman e Marion Cotillard, que mostra que sabe cantar, sim, apesar de dublada em Piaf; e tem algumas canções e coreografias bem produzidas. Mas a apropriação de Oito e Meio foi má ideia, porque deixa saudades das geniais irresponsabilidades e sensualidades de Fellini e, à maneira americana tradicional, converte a história num arrependimento de marido, suprimindo cenas como aquela em que o cineasta em crise, Guido, é infernizado por todas ao mesmo tempo em casa. O resultado é uma sucessão inorgânica de números musicais, sem nenhuma inventividade e nem ao menos o vigor de Chicago.

ZAPPING

Que boa notícia o lançamento em DVD de Grande Sertão: Veredas, 25 anos depois. Comentei no blog que a série de Walter Avancini pecou na escolha de Bruna Lombardi como Diadorim, pois está "minando estrogênio pelos poros", e que o Riobaldo de Tony Ramos se queixa demais da vida. Mas tudo é bem-feito, dentro da linearidade que o público pede, Tarcísio Meira brilha como Hermógenes e o universo de Guimarães Rosa está lá, íntegro e palpável.

RODAPÉ

Meu novo livro, Amazônia de Euclides (Leya, 192 págs.), será lançado na quarta, a partir de 19h30, na Livraria da Vila da alameda Lorena. É uma reportagem sobre a viagem de Euclides da Cunha pelo rio Purus que refiz no ano passado. A presença de Milton Hatoum, as fotos de Tiago Queiroz e a arquitetura de Isay Weinfeld são motivos suficientes para aparecer por lá.

POR QUE NÃO ME UFANO

"Populismo e elitismo são espelhos um do outro. Ambos pressupõem um país fundamentalmente dividido. Ambos descrevem a política como uma luta de classes entre os iluminados e os corruptos, os puros e os traidores. Nestes dias o populismo está em voga. (...) Os populistas têm uma mentalidade "nós x eles". Se continuarem seus ataques à livre iniciativa e ao capital, vão apenas aumentar a sensação de incerteza."

São frases de David Brooks, colunista do New York Times. Quem sabe assim, em inglês, essas ideias encontrem alguma circulação por aqui, não?