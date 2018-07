Dasa aguardará decisão de arbitragem com Cromossomo Participações

A Cromossomo Participações, que assumiu o controle da maior companhia de medicina diagnóstica do Brasil após uma oferta pública em fevereiro, entrou com pedido de instauração de arbitragem em março, no intuito de manter a sua decisão de não fazer oferta subsequente pública de aquisição de ações subsequente.

O pedido de instauração de arbitragem foi feito para que haja "declaração formal de inaplicabilidade" de dispositivos previstos em artigo no estatuto social da Dasa.

Em 13 de março, a Dasa informou que a Cromossomo adquiriu um total de 48,35 por cento do capital da companhia de diagnósticos com a conclusão da oferta pública e o fim do período de 30 dias subsequentes.

O Conselho de Administração da Dasa defende a necessidade de uma segunda oferta, apoiando-se em um artigo do estatuto que aciona essa obrigação.

A Cromossomo, por sua vez, manifestou e reiterou que não tem intenção de fazer oferta pública de aquisição de ações subsequente da empresa.

Na Bovespa, as ações da Dasa recuavam 3,15 por cento às 10h54, a 13,85 reais. No mesmo horário, o Ibovespa tinha perda de 0,76 por cento.

Na oferta pública já realizada, a Cromossomo pagou 15 reais por papel da Dasa.

(Por Roberta Vilas Boas)