Data da Rio+20 é alterada para 20 de junho de 2012

Segundo Dilma, diversos países solicitaram a alteração, pois a conferência coincidiria com a comemoração de 60 anos da coroação da rainha Elizabeth II, do Reino Unido, e com a realização da próxima cúpula do G-20.

Sem a mudança do calendário, os países pertencentes à Comunidade das Nações (Commonwealth) não poderiam comparecer. Além disso, foi preciso compatibilizar o encontro com a reunião do G-20, que acontecerá nos dias 18 e 19 de junho, no México, de forma que os países asiáticos também possam participar.