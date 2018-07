Data do leilão de energia A-5 é alterada para 28 de novembro A data do leilão de energia nova A-5, que licitará empreendimentos que deverão entregar eletricidade a partir de 2019, foi alterada para 28 de novembro, segundo portaria do Ministério de Minas e Energia publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira.