Datafolha aponta vitória de Luizianne no 1o turno em Fortaleza FORTALEZA (Reuters)- A menos de 24 horas das eleições a prefeita de Fortaleza e candidata à reeleição, Luizianne Lins (PT), aparece com 53 por cento dos votos válidos na pesquisa de intenção de votos divulgada na tarde deste sábado pelo Datafolha e encomendada pelo jornal O Povo. O índice praticamente garante a reeleição da prefeita já no primeiro turno, uma vez que a soma dos votos válidos de seus adversários totaliza 47 por cento e a margem de erro é de dois pontos. Moroni Torgan (DEM) aparece com 24 por cento dos votos válidos, enquanto Patrícia Saboya (PDT) com 16 por cento. Renato Roseno (PSOL) recebeu cinco por cento e Pastor Neto (PSC) dois por cento. Os demais candidatos não pontuaram. Para o cálculo dos votos válidos o instituto exclui do total de menções os votos nulos, brancos e indecisos. Na consulta estimulada de voto a petista também mantém uma larga vantagem sobre seus adversários. Luizianne, que na pesquisa divulgada dia 27 de setembro aparecia com 47 por cento, cresce três pontos cravando agora 50 por cento. Moroni Torgan permaneceu com os mesmos 22 por cento recebidos na pesquisa anterior e Patrícia Saboya oscila negativamente um ponto passando de 16 pra 15 por cento. Na sondagem de segundo turno feita entre Luizianne e Moroni, a candidata do PT também sai em vantagem com 58 contra 36 por cento do democrata. Os votos brancos e nulos somam três por cento e o de indecisos dois por cento. A pesquisa Datafolha/O Povo ouviu 1.846 eleitores entre sexta-feira e este sábado. (Por Clara Guimarães)