Datafolha mostra Dilma liderando com 6 pontos à frente de Aécio A presidente Dilma Rousseff, candidata à reeleição pelo PT, está liderando a corrida presidencial no segundo turno com vantagem de 6 pontos sobre o candidato do PSDB, Aécio Neves, mostrou pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira.