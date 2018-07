Datafolha mostra empate técnico de Marina e Dilma no 1º e no 2º turnos A nova pesquisa Datafolha, divulgada nesta quarta-feira, mostrou empate técnico entre Dilma Rousseff (PT) e a candidata do PSB, Marina Silva, tanto no primeiro como no segundo turno da disputa presidencial, mas com vantagem numérica para a presidente na primeira rodada e para a ex-senadora na segunda.