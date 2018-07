Datafolha mostra empate técnico entre Marina e Aécio na disputa pelo 2º lugar Os candidatos à Presidência do PSB, Marina Silva, e do PSDB, Aécio Neves, estão agora em empate técnico pela disputa do segundo lugar nas intenções de voto para o primeiro turno, mostrou nova pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira.