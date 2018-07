Datagro estima produção de açúcar do centro-sul do Brasil em 32,8 mi t A produção de açúcar do centro-sul do Brasil em 2014/15 deve recuar para 32,8 milhões de toneladas, ante 34,29 milhões de toneladas produzidas em 2013/14, por conta de uma seca na região, estimou nesta quinta-feira a consultoria Datagro.