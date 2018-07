Datagro reduz estimativa para etanol no CS por chuvas A Datagro reduziu sua estimativa para a produção de etanol no centro-sul do Brasil em 2013/14 para 24,07 bilhões de litros, devido a um grande volume de chuvas na primeira quinzena de abril, disse o presidente da consultoria, Plínio Nastari, durante um evento em São Paulo nesta quarta-feira.