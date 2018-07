Datagro vê volume importante de cana ficando para 13/14 Um volume "significativo" de cana da safra 2012/13 do centro-sul do Brasil deverá ser deixado nos campos para colheita no ciclo 2013/14, com usinas evitando os trabalhos durante o período chuvoso no final do ano agrícola, apontou consultoria Datagro nesta quinta-feira.