Dave Goldberg, CEO da SurveyMonkey e marido de Sandberg, do Facebook, morre

"É com incrível choque e tristeza que eu estou deixando nossos amigos e família saberem que meu fantástico irmão, Dave Goldberg, amado marido de Sheryl Sandberg, pai de dois filhos maravilhosos, e filho de Paula Goldberg, faleceu subitamente na noite passada", escreveu Robert Goldberg.

Goldberg era conhecido por seu comportamento discreto e pelo bom humor com o qual lidava com o fato de ser casado com uma das executivas mais conhecidas dos Estados Unidos.

Em seu livro "Lean In", Sandberg atribuiu grande parte de seu sucesso ao casamento com Goldberg, que, segundo ela, apoiou suas decisões de carreira e dividiu com ela o trabalho de criar seus filhos. Os dois se casaram em 2004.

Goldberg, de 47 anos, juntou-se à SurveyMonkey, que ajuda organizações a realizar pesquisas, em 2009. Avaliada em 2 bilhões de dólares, a SurveyMonkey é apoiada pela Bain Capital Ventures, Google Ventures, Tiger Global e outras.

A família não divulgou a causa da morte.

(Por Sarah McBride)