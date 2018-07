David Blaine quer ficar 60 horas de cabeça para baixo

O ilusionista americano David Blaine deu início ao seu mais novo desafio: ficar suspenso de cabeça para baixo por 60 horas no Central Park, em Nova York. Durante a façanha, Blaine não vai comer ou dormir, somente beberá líquidos. Veja também: Vídeo mostra o ilusionista David Blaine Duas horas após o começo do desafio, o ilusionista já parecia sentir desconforto, alongando as pernas e se erguendo a cada cinco minutos para ficar na posição horizontal. "Sabia que não seria fácil, mas acho que é pior do que pensei," disse Blaine. O médico que o acompanha diz estar preocupado, pois estando de cabeça para baixo, há risco de ter um coágulo ou de romper alguma veia no cérebro por causa da pressão do sangue na cabeça. Se tudo correr certo, o desafio acabará na noite da próxima quarta-feira. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.