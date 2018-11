D.Boerse e NYSE adiam fusão enquanto tentam aprovação da UE

As companhias, que acertaram a união em 14 de fevereiro, disseram na semana passada à Securities and Exchange Commission (SEC, órgão regulador do sistema financeiro dos EUA) que estavam exercendo o direito de estender o prazo de 31 de dezembro de 2011.

Essa prorrogação acontece após meses de lobby por parte das companhias para tentar convencer as autoridades antitruste europeias a darem autorização para a operação.

As autoridades europeias temem que a companhia resultante da fusão tenha monopólio no mercado de futuros e de opções, e as operadoras de bolsas, que têm juntas mais de 90 por cento do volume de negócios com ativos financeiros na Europa, tomaram medidas para sanar esse receio.

Ofereceram concessões em novembro, incluindo a divisão de partes do negócio de futuros da NYSE e o livre acesso à unidade de clearing da Deutsche Boerse a concorrentes.

Autoridades europeias, no entanto, recusaram isso tudo, levando a mais concessões há duas semanas e à garantia na semana passada de que as taxas de operações com derivativos ficarão congeladas por três após a fusão.

Os reguladores mostraram sinais na semana passada de que não aceitaram essas ofertas, alimentando a especulação de que as operadoras vão ignorar a equipe antitruste e se focar no lobby junto ao comissário da concorrência da União Europeia, Joaquin Almunia.

A Comissão Europeia, órgão executivo da UE, deve decidir se aprova a fusão das bolsas em 9 de fevereiro, mas Almunia disse na semana passada que uma decisão pode sair antes disso, até o final de janeiro.