De 140 estudantes, 82 voltam à escola de Realengo Alunos da Escola Municipal Tasso da Silveira, em Realengo, na zona oeste do Rio de Janeiro, iniciaram hoje a semana de volta às aulas, onze dias após o massacre de 12 colegas executados pelo ex-aluno Wellington Menezes de Oliveira, na manhã do dia 7 deste mês. Dos 140 estudantes esperados, de quatro turmas do 9º ano do turno da tarde, 82 voltaram ao colégio para atividades de arte e terapia monitoradas por psicólogos.