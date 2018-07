De 78 presos foragidos em SC, 13 já foram recapturados

A primeira fuga aconteceu por volta das 5h30, quando seis criminosos escaparam do prédio chamado de Casa Velha. À tarde, por volta das 16h30, outros 72 presos provisórios fugiram da Central de Triagem instalada dentro daquela unidade prisional.

As informações da direção da Penitenciária Estadual de Florianópolis sobre a fuga foram comunicadas pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.

As Polícias Militar e Civil estão envolvidas na captura dos presos. As delegacias de polícia estão de prontidão e as equipes de investigação nas ruas. As unidades especiais como BOPE, COP, serviço aeropolicial, DEIC e o pessoal da área de inteligência estão de plantão. O Comando da 1ª Região policial está com 75 homens mobilizados em busca dos foragidos.

O Complexo Penitenciário de Florianópolis foi construído na década de 1930.