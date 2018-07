De 98 distritos policiais de SP, 63 têm alta em roubos O avanço dos crimes contra o patrimônio na cidade de São Paulo não respeita limites geográficos. Dos 93 distritos policiais da capital paulista, 68 tiveram aumento no número de roubos, problema que afetou todas as regiões do município. DPs em bairros centrais como Consolação e Avenida Paulista (com 36,3% e 35,8%, respectivamente) estão entre os dez com maior aumento nesse tipo de crime.