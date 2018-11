Dê ares do campo aos presentes de Natal

Tudo sobre frutas

"Colecionado frutas", do fruticultor Helton José Teodoro Muniz, com a ficha de 100 espécies frutíferas, nativas e exóticas; 500 fotos e dicas de cultivo e propriedades nutricionais das frutas. Arte & Ciência, 352 págs., R$ 175, frutasraras@uol.com.br.

Café especialíssimo

Pacote com 250 gramas do café vencedor do Concurso Estadual de Qualidade do Café de São Paulo. R$ 72, à venda no Octávio Café. Avenida Brigadeiro Faria Lima, 2.996, Jardim Paulistano, São Paulo (SP), tel. (0--11) 080077118668.

Ervas e temperos

Minijardim de ervas e temperos, do viveiro Sabor de Fazenda. Há kits de Natal com cestas artesanais de ervas aromáticas e medicinais e o cliente escolhe as espécies: tem alecrim, citronela, alfazema, arruda, hortelã, manjericão, nim, cebolinha, etc. O preço vai de R$ 22 (com 2 mudas) a R$ 85 (com 12 mudas). Há também kits de jardinagem. Sabor de Fazenda, Av. Nadir Dias de Figueiredo, 395, V. Maria, tel. (0--11) 2631-4915.

Mudas e sementes

Que tal estimular um amigo a completar a tríade "plantar uma árvore, escrever um livro e ter um filho"? Com o primeiro objetivo é mais fácil contribuir, presenteando com mudas ou sementes de árvores. No Instituto Florestal há cedro-rosa, coração-de-negro, jequitibá-branco, flamboyant, palmeiras, cambuci, ipês, paineiras e tipuanas, entre outras. As sementes são vendidas por quilo e as mudas por unidade (R$ 1 cada). R. do Horto, 931, tel. (0--11) 2231-8555.

Cesta orgânica

Ano-novo, promessa de vida nova e de mudanças de hábito. Um bom estímulo é presentear com uma cesta de Natal 100% orgânica. No Quintal dos Orgânicos, há três tipos. A pequena (R$ 198) tem espumante, doce, massa italiana, molho de tomate, chá, biscoito, bolo, chocolate e castanha de caju. A média sai por R$ 368 e a grande por R$ 498. R. Fradique Coutinho, 1.416, V. Madalena, tel. (0--11) 2386-1881.

Relógio de pássaros

Quem adquire o livro "Os doze cantos do Brasil", sobre pássaros, do ornitólogo Johan Dalgas Frisch, leva junto o relógio de pássaros. Às 11h, toca o uirapuru, cujo canto foi gravado pela primeira vez por Frisch em 1962. Há também o canto do sabiá-laranjeira, do curiango, do udu-coroado e outros. Pedidos, tel. (0--11) 3814-8000; e-mail dalgas@uol.com.br.