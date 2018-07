De capitão do ouro a dirigente

Depois de pouco mais de 25 anos de dedicação ao vôlei, de quadra e de praia, chegou o momento do adeus. O ponta Nalbert anunciou ontem a despedida, perto do aniversário de 36 anos, a ser comemorado no dia 9. O agora ex-jogador pretende dar mais atenção à família, aos seus empreendimentos, e investir na carreira de dirigente.

Nalbert estava sem atuar desde novembro, quando disputou a etapa de Salvador do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia, ao lado de Franco. O corpo, que nos últimos anos vinha sendo sacrificado por contusões, já não atingia o rendimento dos melhores dias e o jogador achou que chegou a hora de parar. Em um retrospecto, afirma que realizou 90% de seus projetos (faltaram uma participação olímpica no vôlei de praia e uma convocação para os Jogos de Pequim).

"Foram quase três décadas de vitórias. Sei que fui uma formiguinha do processo de fazer do vôlei o que ele é hoje, mas me sinto grato pelo que conquistei." Dos momentos mais marcantes estão a Olimpíada de Atenas, em 2004, e o Mundial de Buenos Aires, em 2002. "Para qualquer atleta, ganhar uma medalha de ouro olímpica é o ponto máximo da carreira e para mim foi uma experiência diferente porque tive de correr contra o tempo (se recuperava de uma cirurgia no ombro) e atuei poucas vezes porque não tinha condições de jogar todas as partidas." Nalbert considera o Mundial de 2002 seu auge em termos de desempenho. "Aquela final contra a Rússia (vencida no tie-break) foi marcante."

Outro orgulho é um recorde. "Sou o único jogador de vôlei campeão mundial de seleções nas categorias infanto-juvenil, juvenil e adulto", orgulha-se. Nalbert acredita que como capitão do Brasil durante 8 anos ajudou na transição de um grupo responsável pela segunda geração de campeões olímpicos. "Acho que absorvi as coisas boas de 1992 e pude ajudar a evitar as coisas ruins." Espera ter deixado a imagem de atleta "honesto, autêntico, e que sempre se posicionou".

Ao sair, Nalbert fala do que precisa ser melhorado no vôlei. "Em termos de seleção estamos anos-luz à frente da concorrência, mas em termos de competições de clube estamos atrás. Não é só um problema de confederação, mas de apoio. Os patrocínios entram e saem."

Aposentado, Nalbert vai se dedicar à família ? a mulher, Amanda, e a filha, Rafaela ?, cuidar de dois restaurantes além de esperar por uma oportunidade de colaborar com a Olimpíada do Rio. "Sou um dos poucos campeões olímpicos cariocas da gema e gostaria de participar."