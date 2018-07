De carona A mostra Cinema Com o Pé na Estrada, em cartaz na Cinemateca até o fim do mês, atenua a espera por 'Na Estrada' (novo filme de Walter Salles que estreia por aqui em julho). Composta apenas por road movies, tem clássicos do gênero, como 'Sem Destino' (1969, foto), e produções mais recentes, como o argentino 'Familia Rodante' (2004). Pág. 50.