De casa nova Ramon Martins - que, em 2009, coloriu as paredes do Masp junto com outros cinco artistas urbanos - leva suas formas orgânicas e multicoloridas à Galeria Oscar Cruz. A mostra, com pinturas, desenhos e fotografias, marca a entrada do artista no time da galeria, depois de anos representado pela Choque Cultural. R. Clodomiro Amazonas, 526, Itaim Bibi, 3167- 0833. 11h/19h (sáb., 11h/17h; fecha dom. e 2ª). Inauguração: 3ª (26). Grátis. Até 23/4.