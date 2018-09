De caso com a moda

Capitaneado pela 100% Design, o Festival de Design de Londres, realizado entre 18 e 26 de setembro, reafirma sua posição de segundo maior evento do setor. No contexto internacional, é ultrapassado somente pela Semana de Design de Milão - muito embora mais correto seria classificar os dois eventos como complementares. Afinal, se muitos dos lançamentos só ganham visibilidade global em Milão, é em Londres que, em geral, eles são apresentados.

Enquanto na capital italiana do design o foco recai quase invariavelmente sobre nomes e empresas consagrados, em Londres são os designers emergentes que reservam as maiores surpresas. Se em Milão as recentes tecnologias são o alvo preferencial dos novos projetos, na capital inglesa a ênfase está nas formas alternativas de se trabalhar materiais já existentes. Credenciais, convenhamos, nada desprezíveis frente ao cenário ainda turbulento da economia europeia.

Um saudável sentido de urgência parece nortear as escolhas dos participantes da semana londrina de design. Mais do que conceber instalações de impacto, apresentar os novos produtos de forma clara e objetiva parece ser preocupação comum. Seja a locação escolhida um galpão industrial convertido em espaço expositivo, como a Tent, em Brick Lane Road, uma galeria de arte, uma loja de departamentos, ou mesmo o estúdio de um jovem designer, transformado em sala de exibição.

Dono de uma criatividade explosiva e apontado, não por poucos, como sucessor de Philippe Starck, o espanhol Jaime Hayón conhece bem o circuito do design londrino. Em pouco mais de uma década, seus trabalhos já frequentaram os mais diversos espaços da cidade - de uma pequena galeria de porcelanas em Notting Hill, passando por uma instalação em Trafalgar Square, até desembarcar este ano na Sé Gallery, no elegante Brompton District, a poucos passos do cultuado Victoria & Albert Museum.

Experimentação. Sempre pronto para transgredir os limites entre design e objeto artístico, Hayón aponta a experimentação como elemento chave em seu trabalho, de onde, segundo ele, decorre sua identificação com a metrópole britânica. "Jogo com a fantasia para conquistar meus consumidores. Mesmo para uma audiência habituada ao novo, como a londrina, é uma receita que sempre dá certo", explica o espanhol, que acaba de lançar sua primeira linha completa de mobiliário.

Trata-se de um conjunto de cadeiras, espelhos, mesas e sofás nos quais ele investe em exuberância, sem perder de vista os critérios de produção seriada. Como grande destaque, a Harpa, móvel que reinventa a clássica poltrona metálica para área externa, que ganha ares de escultura e é inspirada pelo instrumento musical. "O esqueleto curvilíneo, de aço, cria um contraponto com o assento macio e reforçado", explica o designer, que concebe a peça como um trabalho de alta costura aplicada ao design de mobiliário.

Uma poltrona de fato inspiradora, em particular por revisitar um material tradicional e, sem se prender a convenções, sugerir um genuíno sentido de elegância. Uma abordagem, aliás, perceptível no trabalho de diversos designers em exposição na cidade este ano. Todos, em maior ou menor grau, empenhados em harmonizar passado e futuro em suas criações.

Como acontece, por exemplo, com o sueco Jonny Johansson, diretor de criação da grife sueca Acne, que, em conjunto com a loja de departamentos Liberty, acaba de lançar no Reino Unido sua primeira linha de estofados, revestidos com jeans ou com os clássicos florais do magazine britânico. São móveis longilíneos, propositalmente distorcidos em suas proporções com o objetivo de se adequar aos ideais da grife, fundamentados em linhagem, estrutura e proporção.

"O jeans faz parte do nosso patrimônio cultural. Por sucessivas lavagens e branqueamento podemos criar cores sob medida", diz Johansson, que afirma ter se inspirado no designer sueco Carl Malmsten na composição de sua coleção. "Adoro a forma como as alterações de tecido surgem com o tempo. Para mim, ele sempre estará na moda."

E já que o assunto é moda, tão em alta quanto, os acabamentos metálicos - com ênfase no ouro, bronze e cobre - falaram forte à imaginação dos designers. Assim como o uso coordenado da cor em peças de uma mesma coleção.

"Ao contrário do ano passado, quando fiz peças únicas, com vistas aos colecionadores, este ano queria criar algo acessível", explica Lee Broom, um dos mais promissores entre os jovens designers britânicos, que investiu em altas doses de glamour para criar a coleção One Light Only, apresentada em seu estúdio no East Side londrino.

Lançando mão de seus conhecimentos adquiridos no mundo da moda - ele já trabalhou com os estilistas Alexander McQueen e Vivienne Westwood -, Broom afirma ter se inspirado na fotografia dos anos 70 para criar uma coleção de pendentes de cerâmica com acabamento interno dourado e preço inicial de £ 295 (aproximadamente R$ 795). Uma ninharia? Sim. Ao menos se comparado ao preço da coleção anterior de móveis do designer, cotada em milhares de libras.

Nem mesmo Tom Dixon, por certo o mais radical dos designers ingleses, ficou imune ao affair com a moda que rondou o festival londrino. Deixando de lado o visual pesado de suas criações, nas mesas lateriais Flat e na série de luminárias Etch, ele recorreu ao latão para recuperar um brilho perdido nas suas últimas coleções. Mais uma prova de que, ao menos nas terras da rainha, mais que nunca é tempo de brilhar.

