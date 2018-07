De graça na praça O Sai da Rede volta com uma boa seleção de novos nomes da música brasileira. Na estreia, apresentam-se o Baiana System, que mistura dub e guitarra baiana, e o afrobeat do Bixiga 70. Pça. do Patriarca, Sé. Sáb. (15), 16h. Grátis.