'De integrante ativa da AMP, virei diretora'

"Matriculei meu primeiro filho no colégio Catamarã há 14 anos, no Maternal I - a escola havia sido criada havia pouco tempo por um grupo de pais. No ano seguinte, fui convidada a fazer parte da Associação de Pais e Mestres do colégio, o Optipais. Fiquei muitos anos trabalhando na associação, que tem a função de promover a integração das famílias com o colégio. Como a ideia é que os pais sejam protagonistas na educação dos filhos, fui me envolvendo com o projeto pedagógico.

Nesse processo, tivemos vários cursos de formação para os pais. Sou formada em Pedagogia e Magistério e todo esse envolvimento despertou meu entusiasmo pela área de educação, algo que não tinha adquirido com a formação acadêmica.

Há três anos fui convidada a fazer parte da equipe diretiva do colégio, onde atualmente estudam meus outros dois filhos. Hoje, como diretora-geral, vejo que o colégio tem de ser o melhor parceiro dos pais na educação dos filhos."