De luto, Austrália lamenta vítimas de incêndios florestais A Austrália prestou neste domingo, em diversas igrejas, homenagens às vítimas dos incêndios florestais que atingiram o país, ao mesmo tempo em que o governo prometeu criar um sistema de aviso para tentar evitar a repetição do desastre. Os incêndios no Estado de Victoria, o pior acidente natural a atingir o país em mais de um século, deixou ao menos 181 pessoas mortas, número que deve ser ampliado. O fogo destruiu mais de 1.800 casas e deixou 7 mil desabrigados. Na cidade de Wandong, onde vários morreram, o primeiro-ministro Kevin Rudd fez uma homenagem à comunidade pelos esforços feitos, durante uma cerimônia em memória das vítimas. "Você, como essa comunidade, cheio de coragem, esperança e compaixão, eu cumprimento cada um", disse o primeiro-ministro. Autoridades disseram que somente depois de algumas semanas será possível afirmar que os focos de incêndio foram completamente apagados. Controles de incêndio eram feitos ao longo do fim de semana num esforço para impedir que o fogo se espalhasse. O centro de emergência de Victoria informou neste domingo que oito focos de incêndio ainda estavam ativos, quatro a menos que sábado, e embora alguns ainda produzissem um grande volume de fumaça, a temperatura mais fria e ventos mais favoráveis ajudavam os bombeiros.