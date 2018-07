De música, moda e covers

Mas não é o repertório tradicional, mostrado no Brasil dois anos atrás, que o Nouvelle Vague apresenta no sábado (15), no Cine Joia, como atração do festival Popload Gig. Eles voltam com o musical 'Dawn of Innocence', dirigido pelo estilista Jean-Charles de Castelbajac.

No espetáculo, 18 músicas dos anos 80 são combinados com cenário e imagens para falar de amor, sexualidade, obscuridade e morbidez.

Além da parte conceitual, Jean-Charles de Castelbajac naturalmente ficou responsável pelos figurinos do musical. São mais de dez trocas de roupa, alternando entre bizarras cabeças de unicórnio e um curioso bustiê em formato de mãos que mal cobre os seios.

As estrelas, claro, são as vocalistas Mareva Galanter e Liset Alea, que interagem sensualmente no palco e são acompanhadas por dançarinas - entre elas Zula Zazou,

do cabaré parisiense

Crazy Horse. Taís Toti

Cine Joia (1.200 lug.).

Pça. Carlos Gomes, 82, metrô Liberdade, 3231-3705. Sáb. (15), 23h (abertura da casa: 21h). R$ 80/R$ 200. Cc.: D, M e V. Cd.: todos.