De olho em intervenções do BC, dólar cai 0,46% ante o real O dólar recuou pela quarta sessão consecutiva nesta terça-feira, voltando a 2,30 reais, dando continuidade ao ajuste ao cenário de manutenção do programa de intervenções diárias do Banco Central no ano que vem e à perspectiva de rolagem integral dos swaps cambiais que vencem em janeiro.