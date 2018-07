De olho na América, Mano opta por time B

Mano Menezes rendeu-se ao óbvio e não vai correr riscos de perder atletas importantes para a estreia do Corinthians na Taça Libertadores, quarta-feira, diante do uruguaio Racing, no Pacaembu. Hoje, às 19h30, diante do Rio Branco, na Arena Barueri, pelo Campeonato Paulista, o torcedor verá um time recheado de reservas. Ronaldo, anteriormente confirmado para atuar por 45 minutos, Roberto Carlos, Jorge Henrique, Felipe, Elias, Ralf e Tcheco serão poupados. Chicão também pode ganhar um descanso.

Com a mudança de planos - a ideia inicial era usar o time completo para chegar com bom ritmo e entrosamento na quarta-feira - Ronaldo voltará a jogar após 28 dias afastado, em recuperação de lesão muscular, direto na mais importante competição do centenário do clube. O técnico preferiu vê-lo treinando forte nos próximos dias.

Apesar de elogios dos companheiros - Roberto Carlos disse que, após raspar a cabeça, o Fenômeno voltou - e de estar jogando o fino da bola nos treinos, Ronaldo ainda carece de uma melhor forma física e usará os próximos dias para se aprimorar. "Nós revisamos a ideia de usar o Ronaldo e optamos por não colocá-lo. Entendemos que ele precisa aproveitar o período para treinar mais forte e, se o usasse no jogo, eu teria de retirá-lo de treinos mais fortes ontem (quinta-feira) e hoje (ontem)", explicou Mano Menezes, garantindo não ser um risco usá-lo logo num confronto importante. "A revisão que fizemos foi para que a condição seja a melhor, para jogar um tempo maior se for necessário. E o que ele está fazendo nos últimos treinos me dá segurança", seguiu.

Tcheco e Elias vinham jogando com maior frequência e ganham um repouso, Os casos de Felipe e Jorge Henrique são diferentes. Ambos deixaram o campo, após os 3 a 0 sobre o Mogi Mirim, reclamando de dores.

"Não podemos mudar muito mais senão fica complicado conquistar os três pontos", ressaltou Mano. No último duelo entre os times houve empate, no Pacaembu, por 1 a 1 em 2007.

No Rio Branco, o vice de futebol Carlinhos Folha tinha prometido pagar ontem o salário de dezembro, mas não conseguiu. "Eles estão com o cheque na mão, mas ainda não temos fundo para cobrir", explicou. Apesar disso, espera um bom comportamento hoje. "Eles são profissionais e, além do mais, já receberam o mês de abril adiantado, como haviam exigido. Estamos tentando agora regularizar dezembro."