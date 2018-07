De olho na Carolina do Sul, republicanos debatem temas sociais

Aborto e casamento entre pessoas do mesmo sexo foram algumas das questões que surgiram no debate da ABC News realizado no Saint Anselm College em Goffstown, New Hampshire.

O ex-senador pela Pensilvânia Rick Santorum liderou a artilharia, declarando que o casamento é uma questão federal que deveria ser definida como sendo entre um homem e uma mulher - embora tenha dito logo depois que a questão de casais do mesmo sexo adotarem crianças era uma questão "de direitos estaduais".

O debate de 100 minutos focalizou questões econômicas, militares e a política comercial, mas pegou um desvio na guerra de cultura quando o favorito Mitt Romney foi questionado se os estados deveriam ter a capacidade de proibir o acesso à contracepção - uma aparente tentativa de envolver Romney e Santorum.

Depois de um longo bate e volta com o moderador, o ex-governador de Massachusetts concluiu, em meio a aplausos, que "nenhum estado quer fazê-lo, e perguntar a mim se eles poderiam fazê-lo é algo meio tolo, eu acho".

Em New Hampshire, o segundo estado a votar na disputa pela indicação republicana para 2012, os eleitores tradicionalmente prestam menos atenção em questões sociais e mais em questões como impostos baixos ou economia.

Santorum, que ganhou força com seu desempenho na votação de Iowa na semana passada, teve vários encontros difíceis com os eleitores de New Hampshire por causa de sua postura oposta ao casamento gay.

Romney centralizou sua campanha quase que totalmente em questões de emprego e na economia, mas sofreu críticas de conservadores por seu passado, quando apoiava os direitos dos gays e a legalização do aborto.

Desde então ele mudou de opinião, e no sábado declarou achar que o casamento deva ser definido como entre um homem e uma mulher e que deseja que a Suprema Corte derrube a lei Roe v. Wade, decisão de 1973 que legalizou o aborto.

