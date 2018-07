De olho na semântica, governo anuncia 'não-pacote' anticrise O conjunto de medidas anunciado a conta-gotas pelo governo até agora daria para encher um pacote anticrise inteiro. Apesar disso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva repete feito mantra que não há, nem haverá, "pacote" para enfrentar as dificuldades atuais. Em poucas semanas, a equipe econômica já anunciou uma sucessão de providências que vão desde a venda de dólares pelo Banco Central em diversas modalidades à possibilidade de compra de instituições financeiras privadas por bancos estatais. "É que o nome pacote virou um palavrão. Pacote ou não-pacote, o que importa são todas essas ações", disse o senador Renato Casagrande (PSB-ES), aliado do Planalto e líder da bancada. "Pacote? O governo diz que não tem, mas já anunciou um contêiner", afirmou o deputado oposicionista José Carlos Aleluia (DEM-BA). Já foram editadas duas MPs para enfrentar os efeitos da crise na economia brasileira da crise --iniciada nos Estados Unidos no ano passado e que se acentuou em meados de setembro-- além de outras ações e liberações de recursos. A MP divulgada nesta quarta-feira permite a compra de participação em instituições financeiras privadas por dois grandes bancos públicos: o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A medida também permite que o BC faça operações de swap de moedas com outros BCs do mundo e autoriza a Caixa a entrar no capital de construtoras, garantindo impulso ao setor de Construção Civil, que emprega um importante número de trabalhadores. CRÉDITO No início do mês, o governo já havia autorizado o BC, por meio de outra MP, a comprar carteiras de crédito de bancos brasileiros por meio das chamadas operações de redesconto. A MP permitiu, ainda, a criação de uma linha de crédito para financiar o comércio exterior do país, usando recursos das reservas internacionais que ainda se mantém acima dos 200 bilhões de dólares. Em ocasiões diferentes, a autoridade monetária vendeu dólares no mercado à vista, fez leilões de swap cambial tradicional --que aliviam a pressão na procura por moeda americana-- e estabeleceu mudanças no recolhimento de depósitos compulsórios visando garantir a liquidez. O Banco do Brasil também entrou no bolo no início do mês, quando antecipou 5 bilhões de reais em crédito para a agricultura. O setor recebeu mais dois 2,5 bilhões de reais nessa segunda-feira. (Reportagem adicional de Ana Paula Paiva)