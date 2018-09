De olho no Brasil

Richard Meier está encantado com o Brasil. Saudado por uma animada plateia de estudantes que o recepcionaram como um pop star, na terça-feira, na loja Artefacto Beach & Country, ele era só elogios para a acolhida dos brasileiros e as belezas do País. Nascido em Newark, Nova Jersey, Meier graduou-se em Arquitetura pela Universidade Cornell e mantém escritório em Nova York desde 1963. Em 1984, recebeu o Prêmio Pritzker de Arquitetura, a mais importante reverência internacional da área. Influenciado por Le Corbusier e Mies van der Rohe, seu trabalho se espalha por Estados Unidos, Europa, Oriente Médio e Ásia.

Oficialmente em viagem de reconhecimento - embora se saiba que um empreendimento em São Paulo e planos de construir no Rio, com vistas às Olimpíadas, também tenham vindo na bagagem -, Meier falou com exclusividade ao Casa sobre sua carreira e sobre a intenção de retornar ao País.

O que o traz ao Brasil?

A curiosidade de conhecer o País de perto. Já recebi muitos convites, mas só agora a viagem se efetivou. Estive em Belo Horizonte, São Paulo e vou ao Rio. Sinto que vocês vivem um grande momento e estou feliz em estar aqui. Pretendo voltar muitas vezes.

Seus edifícios fazem uso proeminente do branco. Por que a opção?

Por múltiplas razões, mas, fundamentalmente, porque nenhuma outra cor reflete tão bem a luz, um elemento central em meus projetos. Além disso, para o branco, não existem fronteiras: é a mais universal das cores.

Muitos críticos apontam uma influência decisiva do arquiteto Le Corbusier no conjunto de sua obra. O senhor concorda?

Definitivamente. Mas não só ele. Frank Lloyd Wright também. Lembro dos meus tempos de estudante, quando Frank, então professor, era acompanhado por uma multidão de alunos - eu entre eles - cada vez que se aventurava pelos jardins da faculdade. Acredito que somos produto do que existiu antes de nós. Assim como vamos ser parte integrante do que vier no futuro.

Como o senhor enxerga a arquitetura americana nos dias de hoje?

Há muita coisa boa acontecendo, sobretudo no plano tecnológico. Mas não é possível generalizar: um edifício projetado para Los Angeles pode soar formalista demais se apresentado em Nova York, por exemplo. O país é muito grande e os contextos muito diferenciados. Não convém generalizar.

O senhor considera que arquitetos podem ser bons designers? Agrada-lhe criar objetos?

Sim, e muito. E, como acredito que para se fazer algo bem é preciso gostar do que se faz, considero-me um bom designer. Gosto da possibilidade de concluir um projeto em um tempo relativamente curto. Um objeto de design pode ser concluído em três meses. Um edifício leva três anos.