De olho no desejo do eleitorado, Dilma diz ter experiência para trazer mudanças A presidente Dilma Rousseff procurou mostrar sintonia com o desejo de mudança do eleitorado captado pelas pesquisas e chamou para si a personificação de quem tem a experiência para promover essas transformações ao ter sua candidatura à reeleição formalizada pelo PT, neste sábado.