De olho no SBT, Hebe segue na RedeTV! O destino de Hebe Camargo na TV ainda é incerto. Embora seu contrato com a RedeTV! permaneça em vigor - vence em dezembro deste ano -, ela não pretende renovar com o canal, que não paga seu salário desde janeiro. A dívida da emissora de Amilcare Dallevo Jr. com a apresentadora chegou a R$ 4 milhões.