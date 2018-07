De olho no Senado, Cabral pode deixar governo em março O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), disse na manhã desta segunda-feira, 02, que vai colocar seu nome "à disposição" de seu partido para disputar o Senado nas eleições de 2014. Se for efetivado como candidato do PMDB ao Senado, Cabral disse que vai deixar o governo do Estado em 31 de março do ano que vem, prazo final de desincompatibilização para governadores que pretendem disputar outro cargo eletivo que não a reeleição.