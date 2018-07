De outras Bienais Enquanto o MAC-USP, por conta de atrasos na reforma do edifício, não ocupa definitivamente sua nova sede, no ex-prédio do Detran, o museu continua usando sua sede histórica: o 3º andar do Pavilhão da Bienal. É lá que será inaugurada Um Outro Acervo do MAC-USP. A mostra reúne 115 obras que foram adquiridas em edições da Bienal de São Paulo entre 1951 e 1963, para serem incorporadas ao antigo acervo do Museu de Arte Moderna, o MAM (que, depois, foi repassado ao MAC).